Трамп завершил телефонный разговор с Зеленским, он длился около часа

Президент США уточнил, что значительная часть обсуждения базировалась на вчерашнем разговоре с диктатором РФ

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским завершился, он длился около часа. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

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"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился около часа", — написал американский президент.

По словам Трампа, значительная часть обсуждения базировалась на вчерашнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы идем по верному пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание оговоренных моментов", — отметил Трамп.

Он уточнил, что это заявление будет опубликовано "в ближайшее время".

18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.

19 марта Зеленский анонсировал разговор с Трампом.