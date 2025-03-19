Трамп завершил телефонный разговор с Зеленским, он длился около часа
Телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским завершился, он длился около часа. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.
"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился около часа", — написал американский президент.
По словам Трампа, значительная часть обсуждения базировалась на вчерашнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Мы идем по верному пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание оговоренных моментов", — отметил Трамп.
Он уточнил, что это заявление будет опубликовано "в ближайшее время".
- 18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.
- Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.
- 19 марта Зеленский анонсировал разговор с Трампом.