Трамп завершил телефонный разговор с Зеленским, он длился около часа
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским завершился, он длился около часа. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился около часа", — написал американский президент.

По словам Трампа, значительная часть обсуждения базировалась на вчерашнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы идем по верному пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание оговоренных моментов", — отметил Трамп.

Он уточнил, что это заявление будет опубликовано "в ближайшее время".

  • 18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.
  • Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.
  • 19 марта Зеленский анонсировал разговор с Трампом.
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