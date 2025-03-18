Трамп проводит телефонный разговор с Путиным

Трамп проводит телефонный разговор с Путинымдополнено
Во вторник, 18 марта, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.
Представитель Белого дома сказал, что телефонный разговор об урегулировании войны РФ против Украины начался в 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву).
Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино подтвердил в социальной сети X (бывший Twitter), что разговор все еще продолжается.
"Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", – отметил он.
Скавино уточнил, что Трамп ведет разговор из Овального кабинета Белого дома.
ДОПОЛНЕНО В 18:35. Канал NBC News со ссылкой на Белый дом сообщил, что телефонный разговор Трампа с Путиным завершился. Она длилась более полутора часов.
- 17 марта спикер Белого дома заявила, что Трамп может ввести дополнительные санкции против России, если его переговоры с Путиным пройдут "не так, как он надеется".
- Трамп и Путин будут обсуждать, в частности, вопросы оккупированной Запорожской атомной станции.
- 18 марта Трамп сказал, что многие детали будущего соглашения о завершении российско-украинской войны уже утверждены.