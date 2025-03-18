Трамп проводит телефонный разговор с Путиным

Телефонный разговор начался в 16:00 по киевскому времени

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Во вторник, 18 марта, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Представитель Белого дома сказал, что телефонный разговор об урегулировании войны РФ против Украины начался в 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву).

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино подтвердил в социальной сети X (бывший Twitter), что разговор все еще продолжается.

"Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", – отметил он.

Скавино уточнил, что Трамп ведет разговор из Овального кабинета Белого дома.

ДОПОЛНЕНО В 18:35. Канал NBC News со ссылкой на Белый дом сообщил, что телефонный разговор Трампа с Путиным завершился. Она длилась более полутора часов.