Рютте "полностью верит" в способность Трампа достичь мирного соглашения по Украине

Генсек НАТО сказал, что не считает, что Трамп слишком доверяет Путину

Марк Рютте (Фото: Nidal Saljic/EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "полностью верит" в способность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достичь мирного соглашения по Украине. Свое мнение Рютте высказал в комментарии телеканалу CNN.

Комментарий генсека Альянса прозвучал перед запланированным на 18 марта телефонным разговором Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Рютте добавил, что считает "прекрасным" то, что украинские и американские представители согласовали предложение о прекращении огня в Саудовской Аравии на прошлой неделе.

Генсек НАТО сказал, что не считает, что Трамп слишком доверяет Путину.

"Он очень хорошо знает президента Путина с его первого срока. Поэтому он знает, как он должен убедиться, что он сможет заключить соглашение. Я полностью в это верю", – добавил Рютте.