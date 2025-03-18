Рютте "полностью верит" в способность Трампа достичь мирного соглашения по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "полностью верит" в способность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достичь мирного соглашения по Украине. Свое мнение Рютте высказал в комментарии телеканалу CNN.
Комментарий генсека Альянса прозвучал перед запланированным на 18 марта телефонным разговором Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Рютте добавил, что считает "прекрасным" то, что украинские и американские представители согласовали предложение о прекращении огня в Саудовской Аравии на прошлой неделе.
Генсек НАТО сказал, что не считает, что Трамп слишком доверяет Путину.
"Он очень хорошо знает президента Путина с его первого срока. Поэтому он знает, как он должен убедиться, что он сможет заключить соглашение. Я полностью в это верю", – добавил Рютте.
- 17 марта спикер Белого дома заявила, что Трамп может ввести дополнительные санкции против России, если его переговоры с Путиным пройдут "не так, как он надеется".
- Трамп и Путин будут обсуждать, в частности, вопросы оккупированной Запорожской атомной станции.
- 18 марта Трамп сказал, что многие детали будущего соглашения о завершении российско-украинской войны уже утверждены.