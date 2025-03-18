У Трампа заявили, что Украина и Россия ближе к миру, чем две недели назад
Госсекретарь США Марко Рубио убежден, что Украина и Россия сегодня ближе к договоренности о мире, чем когда-либо. Об этом он заявил в интервью Fox News Radio, опубликованном на сайте Госдепа.
Рубио спросили, видит ли он положительные сдвиги по отношению к миру в Украине со стороны россиян.
"Я думаю, что то, что мы видим, это то, что мы стали ближе — но мы еще не близки к миру. Есть многое, над чем еще нужно работать, но мы ближе, чем две недели назад или шесть месяцев назад", – сказал он.
Госсекретарь США добавил, что точно говорить о том, сдвинулись ли стороны с мертвой точки, можно будет после телефонного разговора президента Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным, который состоится сегодня, 18 марта.
- 17 марта пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп может ввести дополнительные санкции против России, если его переговоры с Путиным пройдут "не так, как он надеется".
- Трамп и Путин будут обсуждать, в частности, вопросы оккупированной Запорожской атомной станции.
- 18 марта Трамп сказал, что многие детали будущего соглашения о завершении российско-украинской войны уже утверждены.