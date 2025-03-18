У Трампа заявили, що Україна та Росія ближчі до миру, ніж два тижні тому
Держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що Україна та Росія сьогодні ближчі до домовленості про мир, ніж будь-коли. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News Radio, опублікованому на сайті Держдепу.
Рубіо запитали, чи бачить він позитивні зрушення щодо миру в Україні з боку росіян.
"Я думаю, що те, що ми бачимо, це те, що ми стали ближчими — але ми ще не близькі до миру. Є багато, над чим ще потрібно працювати, але ми ближчі, ніж два тижні тому або ніж шість місяців тому", – сказав він.
Держсекретар США додав, що точно говорити про те, чи зрушилися сторони з мертвої точки, можна буде після телефонної розмови президента Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним, яка відбудеться сьогодні, 18 березня.
- 17 березня речниця Білого дому заявила, що Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо його переговори з Путіним пройдуть "не так, як він сподівається".
- Трамп і Путін обговорюватимуть, зокрема, питання окупованої Запорізької атомної станції.
- 18 березня Трамп сказав, що багато деталей майбутньої угоди про завершення російсько-української війни вже затверджено.