У Трампа заявили, що Україна та Росія ближчі до миру, ніж два тижні тому

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/Jack Guez)

Держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що Україна та Росія сьогодні ближчі до домовленості про мир, ніж будь-коли. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News Radio, опублікованому на сайті Держдепу.

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Рубіо запитали, чи бачить він позитивні зрушення щодо миру в Україні з боку росіян.

"Я думаю, що те, що ми бачимо, це те, що ми стали ближчими — але ми ще не близькі до миру. Є багато, над чим ще потрібно працювати, але ми ближчі, ніж два тижні тому або ніж шість місяців тому", – сказав він.

Держсекретар США додав, що точно говорити про те, чи зрушилися сторони з мертвої точки, можна буде після телефонної розмови президента Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним, яка відбудеться сьогодні, 18 березня.