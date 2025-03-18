Трамп дуже чекає на розмову із Путіним. Каже, вже узгоджено багато деталей договору

Президент США вчергове заявив про щоденну загибель тисяч військових з обох сторін і наполягає на завершенні війни прямо зараз

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Багато деталей майбутньої угоди про завершення російсько-української війни вже затверджено. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що вранці 18 березня говоритиме про війну із російським диктатором Володимиром Путіним (вдень за Києвом, різниця в часі із США – шість годин).

"Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але ще багато чого залишилося. Гинуть тисячі молодих солдатів та інших. Щотижня гине 2500 солдатів з обох сторін, і це має закінчитися ЗАРАЗ. Я дуже чекаю зідзвону з президентом Путіним", – написав він.

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