Трамп говоритиме із Путіним 18 березня

Президент США каже, що, "можливо, вдасться, можливо, ні" покласти край війні, проте шанси вважає "дуже хорошими"

Трамп і Путін (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що 18 березня поговорить із російським диктатором Володимиром Путіним після позитивних переговорів у Москві між представниками обох країн. Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, повідомляє Reuters.

"Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок [18 березня]. За вихідні було зроблено багато роботи", – заявив президент США.

Він сказав, що Штати хочуть побачити, чи зможуть покласти край війні РФ проти України.

"Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас дуже хороші шанси", – зазначив Трамп.

На запитання про те, які поступки розглядаються на переговорах про припинення вогню, він відповів, що розмови вестимуться про території та електростанції.



"Я думаю, що обидві сторони, Україна та Росія, вже багато обговорили. Ми вже говоримо про це, про розподіл певних активів", – сказав Трамп.

Трамп зазначив, що над цим питанням було проведено багато роботи за вихідні.

11 березня у Саудівській Аравії відбулись переговори делегацій США та України. На них Україна погодилась на 30-денне припинення вогню.

14 березня Зеленський в контексті обговорення з США територіального та енергетичного питань наводив приклади Енергодара та Запорізької АЕС.

16 березня Волтц заявив, що частиною переговорів про закінчення війни є надання гарантій безпеки Україні в обмін на територіальні поступки.