У Трампа заявили, що під час переговорів розглядають гарантії для України в обмін на території

Майк Волтц (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявив, що частиною переговорів про закінчення війни є надання гарантій безпеки Україні в обмін на територіальні поступки. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу ABC News.

Журналістка нагадала слова свого колеги з Fox News Шона Ганніті. Той стверджував, що у межах майбутньої мирної угоди буде укладений договір про ресурси, що збереже участь та присутність США в Україні, також, можливо, будуть залучені європейські миротворці, а натомість Україна не увійде до НАТО й частини української території, можливо Донбас, "відійдуть Путіну".

"Ну, це компоненти переговорів, які відбувалися раніше у 2022 році. І навіть до цього. Це [угода] буде свого роду територія в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України", – відповів Волтц.

Радник нагадав позицію Штатів, що для України постійне членство у НАТО є малоймовірним, і зазначив, що такої думки дотримуються не тільки США, але й низка інших країн.

Посадовець зазначив, що адміністрація США знає ці компоненти переговорів та веде діалог з обома сторонами, аби з'ясувати, як Америка може всадити Росію та Україну за стіл переговорів та "розпочати дипломатію, зупинити вбивства та зупинити цю війну".

Журналістка уточнила, чи можуть Росії "віддати" Донбас додатково до окупації Криму, попри те, що Москва здійснила вторгнення в Україну.

"Ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам (Продовжувати війну та звільнити окуповані території України. – Ред.)? Це реально? Ми говорили про це і з європейцями, і з українцями. Ми виженемо кожного росіянина з кожної п’яді української землі, включно з Кримом?" – заявив Волтц.

Також він розкритикував політику попередньої влади США: "І якою була стратегія адміністрації Байдена, [будемо підтримувати Україну у війні] стільки, скільки потрібно, незалежно від термінів, що, по суті, є нескінченною війною, в умовах, коли ми буквально втрачаємо сотні тисяч людей за лічені місяці. І це може перерости у Третю світову війну".

За його словами, Штати "можуть говорити про те, що правильно, а що неправильно", але також їм потрібно говорити про "реальність ситуації на місцях". Радник вважає, що це саме те, що Вашингтон робить "через дипломатію, через човникову дипломатію, через непрямі переговори".