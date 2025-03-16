"Трамп каже, що угода буде за тижні". Віткофф анонсував розмову президента з Путіним
Спецпосланець президента США Стів Віткофф анонсував розмову між Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним цього тижня. Про це він розповів в ефірі телеканалу CNN, передає пресслужба Білого дому.
Журналіст запитав Віткоффа, коли може бути досягнена угода про закінчення російсько-української війни.
"Президент використовує часові рамки "тижні", і я цього не заперечую. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо тут якийсь реальний прогрес", – відповів посадовець.
За його словами, це "надзвичайно складна ситуація", і все ж США "долають прірву" між двома сторонами війни.
"Так, багато речей, які ще потрібно обговорити, але я думаю, що цього тижня два президенти проведуть справді гарну та позитивну дискусію", – зазначив він.
Востаннє лідер США та російський диктатор говорили 12 лютого.
- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Згодом лідер США заявив про "продуктивні" переговори з Путіним. Речниця Білого дому пояснила, що Трамп мав на увазі розмову його спецпосланця Віткоффа з російським диктатором.
- 14 березня Трамп заявив, що, на його думку, Путін погодиться на пропозицію щодо перемир'я. Також американський лідер анонсував, що 17 березня стане відомо "трохи більше" про можливе припинення вогню.