Трамп анонсував новини про припинення вогню на 17 березня

Президент США відмовився сказати, чи говорив з Путіним, але зазначив, що Штати працюють з диктатором

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп анонсував, що 17 березня стане відомо "трохи більше" про можливе припинення вогню у російсько-українській війні. Про це політик заявив в інтерв'ю телепрограмі Full Measure, опублікованому 14 березня.

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Журналістка запитала: чи говорив Трамп з російським диктатором Володимиром Путіним в останні дні або години.

"Ну, я не хочу цього казати, але ми працюємо з ним. І я думаю, що це відбувається досить добре. Це дуже складна ситуація. Знаєте, це кривава, жахлива війна", – відповів американський лідер.

Він вважає, що переговори йдуть добре: Штати вже мають домовленість про припинення вогню з Україною й намагаються укласти таку ж з Росією.

"У понеділок (17 березня. – Ред.) ми дізнаємося трохи більше, і це, я сподіваюся, буде добре", – додав президент США.

Під час цього ж інтерв'ю Трамп заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін погодиться на пропозицію щодо припинення вогню. Також американський лідер пояснив, чому говорив, що закінчить війну за 24 години: був "трохи саркастичним".