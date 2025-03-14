Трамп анонсував новини про припинення вогню на 17 березня
Президент США Дональд Трамп анонсував, що 17 березня стане відомо "трохи більше" про можливе припинення вогню у російсько-українській війні. Про це політик заявив в інтерв'ю телепрограмі Full Measure, опублікованому 14 березня.
Журналістка запитала: чи говорив Трамп з російським диктатором Володимиром Путіним в останні дні або години.
"Ну, я не хочу цього казати, але ми працюємо з ним. І я думаю, що це відбувається досить добре. Це дуже складна ситуація. Знаєте, це кривава, жахлива війна", – відповів американський лідер.
Він вважає, що переговори йдуть добре: Штати вже мають домовленість про припинення вогню з Україною й намагаються укласти таку ж з Росією.
"У понеділок (17 березня. – Ред.) ми дізнаємося трохи більше, і це, я сподіваюся, буде добре", – додав президент США.
Під час цього ж інтерв'ю Трамп заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін погодиться на пропозицію щодо припинення вогню. Також американський лідер пояснив, чому говорив, що закінчить війну за 24 години: був "трохи саркастичним".
- 13 березня російський диктатор заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Серед іншого Путін вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Трамп назвав заяву Путіна щодо припинення вогню "багатообіцяльною", але неповною. Зеленський заявив, що російський диктатор готує відмову від пропозиції Штатів – РФ виставляє такі передумови для перемир'я, щоб воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше.
- Згодом лідер США заявив про "продуктивні" переговори з Путіним. Речниця Білого дому пояснила, що Трамп мав на увазі розмову його спецпосланця Віткоффа з російським диктатором.