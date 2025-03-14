Російський диктатор Володимир Путін навряд напряму говорить США про своє небажання домовлятися про перемир'я, коли висуває вимоги стосовно України. Водночас у такий спосіб він може означити свої позиції як питання порядку денного для майбутніх мирних угод, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це експерт розповів у відеоінтерв'ю LIGA.net.

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"Ні, навряд чи Путін щось каже відкритим текстом [Трампу та Білому дому про своє небажання домовлятися]. Я думаю що тут є своя частина гри на пониження ставок. У нас люблять підвищення ставок: коли кожній стороні хочеться – і необхідно навіть – виглядати круто, і ніхто не збирається ні з чим погоджуватись. [Путіну] потрібно, як на мене, створити враження такої жорсткої торгівлі і жорстких переговорів, – заявив Клімкін.

На його думку, диктатор не буде просто так погоджуватися на перемир'я: "Припинення вогню не може бути в розумінні Путіна безумовним – він щось хоче отримати стосовно України й щось стосовно не України".

"Переговори ж не відбуваються тільки стосовно нас. І [спецпосланець Трампа] Віткофф, коли їде до Москви, по декілька годин не розмовляє з Путіним тільки про Україну. У них багато питань", – зазначив ексміністр.

Клімкін вважає, що Путін хоче "забити цвяхи" з питаннями постачання військової допомоги та мобілізації в країні.

І хоча диктатор, ймовірно, й не зможе "вибити" ухвалення таких умов до припинення вогню, але він фіксує ці пункти як питання порядку денного для майбутніх теоретичних мирних угод, пояснив аналітик.

"Він [Путін] взагалі хоче тотально роззброїти Україну. І він каже, що це межа моїх бажань, а от далі там починаємо відповідним чином говорити, хто і що може з цього витягнути", – додав експерт.

Також, на думку Клімкіна, для диктатора важливо сказати, що Україна має бути у російській сфері впливу.

Ексміністр вважає, що Путін врешті-решт готовий погодитися на те, щоб Україна стала "буферною" країною, водночас він не готовий змиритися з Україною, яка "рухається на Захід".

"Навіть якщо відсунути питання безпекової співпраці і питання НАТО. Путін, і ви читали ці всі [заяви], з 2021 року хоче відсікти Україну від будь-якої безпекової й оборонної співпраці з Заходом. Він хоче впливати й на Європу, але це частина історії, про яку вони будуть домовлятися з американцями", – зазначив аналітик.

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