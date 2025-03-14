"Навряд напряму відмовить Трампу". Клімкін пояснив, навіщо Путін озвучив умови до України
Російський диктатор Володимир Путін навряд напряму говорить США про своє небажання домовлятися про перемир'я, коли висуває вимоги стосовно України. Водночас у такий спосіб він може означити свої позиції як питання порядку денного для майбутніх мирних угод, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це експерт розповів у відеоінтерв'ю LIGA.net.
"Ні, навряд чи Путін щось каже відкритим текстом [Трампу та Білому дому про своє небажання домовлятися]. Я думаю що тут є своя частина гри на пониження ставок. У нас люблять підвищення ставок: коли кожній стороні хочеться – і необхідно навіть – виглядати круто, і ніхто не збирається ні з чим погоджуватись. [Путіну] потрібно, як на мене, створити враження такої жорсткої торгівлі і жорстких переговорів, – заявив Клімкін.
На його думку, диктатор не буде просто так погоджуватися на перемир'я: "Припинення вогню не може бути в розумінні Путіна безумовним – він щось хоче отримати стосовно України й щось стосовно не України".
"Переговори ж не відбуваються тільки стосовно нас. І [спецпосланець Трампа] Віткофф, коли їде до Москви, по декілька годин не розмовляє з Путіним тільки про Україну. У них багато питань", – зазначив ексміністр.
Клімкін вважає, що Путін хоче "забити цвяхи" з питаннями постачання військової допомоги та мобілізації в країні.
І хоча диктатор, ймовірно, й не зможе "вибити" ухвалення таких умов до припинення вогню, але він фіксує ці пункти як питання порядку денного для майбутніх теоретичних мирних угод, пояснив аналітик.
"Він [Путін] взагалі хоче тотально роззброїти Україну. І він каже, що це межа моїх бажань, а от далі там починаємо відповідним чином говорити, хто і що може з цього витягнути", – додав експерт.
Також, на думку Клімкіна, для диктатора важливо сказати, що Україна має бути у російській сфері впливу.
Ексміністр вважає, що Путін врешті-решт готовий погодитися на те, щоб Україна стала "буферною" країною, водночас він не готовий змиритися з Україною, яка "рухається на Захід".
"Навіть якщо відсунути питання безпекової співпраці і питання НАТО. Путін, і ви читали ці всі [заяви], з 2021 року хоче відсікти Україну від будь-якої безпекової й оборонної співпраці з Заходом. Він хоче впливати й на Європу, але це частина історії, про яку вони будуть домовлятися з американцями", – зазначив аналітик.
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- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Трамп назвав заяву Путіна щодо припинення вогню "багатообіцяльною", але неповною. Зеленський заявив, що російський диктатор готує відмову від пропозиції Штатів – РФ виставляє такі передумови для перемир'я, аби воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше.
- Згодом лідер США заявив про "продуктивні" переговори з Путіним.