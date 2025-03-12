Трамп на тлі переговорів про перемир'я пригрозив Росії "руйнівними" санкціями

Президент США заявив, що може запровадити "фінансових заходів", які стануть "руйнівними" для Росії, якщо та не погодиться припинити вогонь

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити проти Росії "руйнівні" санкції, якщо та вирішить продовжити війну на тлі переговорів про тимчасове припинення вогню. Його цитує BBC.

"Є речі, які можна зробити, і вони не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу вжити фінансових заходів. Для Росії це буде дуже погано. Я не хочу цього робити, тому що прагну досягти миру", - сказав Трамп.

Він додав, що ці "фінансові заходи" можуть стати "руйнівними" для Москви.

"Ми наближаємося до того, щоб, можливо, домовитися щодо України", – заявив американський президент, зазначивши, що, на його думку, українська сторона, яка раніше була "непоступливою", змінила свою позицію.

"У мене був дехто [Володимир Зеленський], хто, здається, не хотів миру. А тепер він погодився на мир. Тож подивимось", – підсумував Трамп.