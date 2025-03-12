Трамп на фоне переговоров о перемирии пригрозил России "разрушительными" санкциями
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести против России "разрушительные" санкции, если она решит продолжить войну на фоне переговоров о временном прекращении огня. Его цитирует BBC.

"Есть вещи, которые можно сделать, и они не будут приятными в финансовом смысле. Я могу принять финансовые меры. Для России это будет очень плохо. Я не хочу этого делать, потому что стремлюсь достичь мира", - сказал Трамп.

Он добавил, что эти "финансовые меры" могут стать "разрушительными" для Москвы.

"Мы приближаемся к тому, чтобы, возможно, договориться по Украине", – заявил американский президент, отметив, что, по его мнению, украинская сторона, которая раньше была "неуступчивой", изменила свою позицию.

"У меня были некоторые [Владимир Зеленский], кто, кажется, не хотел мира. А теперь он согласился на мир. Поэтому посмотрим", - подытожил Трамп.

Читайте также
Результаты переговоров в Саудовской Аравии – будет ли перемирие с РФ
дональд трампвойнапрекращение огняперемириесанкции