Трамп на фоне переговоров о перемирии пригрозил России "разрушительными" санкциями

Президент США заявил, что может ввести "финансовые меры", которые станут "разрушительными" для России, если та не согласится прекратить огонь

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести против России "разрушительные" санкции, если она решит продолжить войну на фоне переговоров о временном прекращении огня. Его цитирует BBC.

"Есть вещи, которые можно сделать, и они не будут приятными в финансовом смысле. Я могу принять финансовые меры. Для России это будет очень плохо. Я не хочу этого делать, потому что стремлюсь достичь мира", - сказал Трамп.

Он добавил, что эти "финансовые меры" могут стать "разрушительными" для Москвы.

"Мы приближаемся к тому, чтобы, возможно, договориться по Украине", – заявил американский президент, отметив, что, по его мнению, украинская сторона, которая раньше была "неуступчивой", изменила свою позицию.

"У меня были некоторые [Владимир Зеленский], кто, кажется, не хотел мира. А теперь он согласился на мир. Поэтому посмотрим", - подытожил Трамп.

Во время переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

Также США отменяют паузу на обмен разведданными из Украины и возобновляют помощь после переговоров.

12 марта президент Владимир Зеленский говорил, что Украина будет обсуждать с союзниками вопрос гарантий безопасности подробнее, если будет соблюдено прекращение огня на 30 дней.