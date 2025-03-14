Трамп анонсировал новости о прекращении огня на 17 марта
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что 17 марта станет известно "чуть больше" о возможном прекращении огня в российско-украинской войне. Об этом политик заявил в интервью телепрограмме Full Measure, опубликованном 14 марта.
Журналистка спросила: говорил ли Трамп с российским диктатором Владимиром Путиным в последние дни или часы.
"Ну, я не хочу этого говорить, но мы работаем с ним. И я думаю, что это происходит достаточно хорошо. Это очень сложная ситуация. Знаете, это кровавая, ужасная война", – ответил американский лидер.
Он считает, что переговоры идут хорошо: у Штатов уже есть договоренность о прекращении огня с Украиной и они пытаются заключить такую же с Россией.
"В понедельник (17 марта. – Ред.) мы узнаем немного больше, и это, я надеюсь, будет хорошо", – добавил президент США.
Во время этого же интервью Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин согласится с предложением о прекращении огня. Также американский лидер объяснил, почему говорил, что закончит войну за 24 часа: был "немного саркастичным".
- 13 марта российский диктатор заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. Среди прочего Путин требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.
- Трамп назвал заявление Путина о прекращении огня "многообещающим", но неполным. Зеленский заявил, что российский диктатор готовит отказ от предложения Штатов – РФ выставляет такие предпосылки для перемирия, чтобы оно не состоялось или устанавливалось как можно дольше.
- Впоследствии лидер США заявил о "продуктивных" переговорах с Путиным. Представитель Белого дома объяснила, что Трамп имел в виду разговор его спецпосланника Уиткоффа с российским диктатором.