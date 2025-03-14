Трамп анонсировал новости о прекращении огня на 17 марта

Президент США отказался сказать, говорил ли с Путиным, но отметил, что Штаты работают с диктатором

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что 17 марта станет известно "чуть больше" о возможном прекращении огня в российско-украинской войне. Об этом политик заявил в интервью телепрограмме Full Measure, опубликованном 14 марта.

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Журналистка спросила: говорил ли Трамп с российским диктатором Владимиром Путиным в последние дни или часы.

"Ну, я не хочу этого говорить, но мы работаем с ним. И я думаю, что это происходит достаточно хорошо. Это очень сложная ситуация. Знаете, это кровавая, ужасная война", – ответил американский лидер.

Он считает, что переговоры идут хорошо: у Штатов уже есть договоренность о прекращении огня с Украиной и они пытаются заключить такую же с Россией.

"В понедельник (17 марта. – Ред.) мы узнаем немного больше, и это, я надеюсь, будет хорошо", – добавил президент США.

Во время этого же интервью Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин согласится с предложением о прекращении огня. Также американский лидер объяснил, почему говорил, что закончит войну за 24 часа: был "немного саркастичным".