Зеленский: Путин боится прямо сказать Трампу, что хочет продолжать войну

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовит отказ от предложения США относительно прекращения огня. Россия выдвигает такие предпосылки для перемирия, чтобы оно не состоялось или устанавливалось как можно дольше, рассказал глава государства в вечернем обращении.

Зеленский назвал слова диктатора "очень предполагаемыми, очень манипулятивными".

"Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше", – объяснил украинский лидер.

Он отметил, что Путин часто так поступает: не говорит напрямую "нет", но делает так, что "практически только все затягивает и делает невозможными нормальные решения".

По мнению украинской стороны, происходящее сейчас является очередными российскими манипуляциями.

"Было американское предложение о безусловной тишине в небе, на море и на фронте. Мы в Украине восприняли это предложение. От американской стороны мы слышали, что есть готовность организовать контроль и верификацию. И это реально обеспечить с американскими возможностями, с европейскими возможностями. И чтобы за время тишины подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, надежном мире и положить на стол план завершения войны", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать "максимально быстро, максимально конструктивно", сообщала про это американским представителям и об этом "знают и наши европейские партнеры, все наши партнеры в мире".

Глава государства отметил, что Украина не ставит условий, которые что-либо усложняют, но Россия так делает.

"Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, – это Россия. Им нужна война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну – день за днем. Сейчас надо на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут", – добавил глава государства.

Украина продолжит работать с американскими и европейскими партнерами – "со всеми в мире", кто хочет мира, чтобы заставить Россию к завершению войны, подытожил Зеленский.