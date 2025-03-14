"У заяві Путіна було більше бравади". Зеленський відреагував на слова диктатора щодо перемир'я
Росія намагатиметься затягнути мирний процес у деталі, аби відтермінувати його, це стосується і 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.
За словами президента, Україна обговорила це зі своїми партнерами.
"Мені здається, в реакції, яку ми вчора побачили від Путіна, було більше бравади… Росіяни кажуть, наприклад, "ми за припинення вогню, але…", і ось тут після "але" вони починають пропонувати різні деталі, щоб відтермінувати процес", – розповів український лідер.
Він зауважив, що у такий спосіб Путін намагається сказати, що РФ "виступає за мир", але на своїх умовах.
- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Трамп назвав заяву Путіна щодо припинення вогню "багатообіцяльною", але неповною. Зеленський заявив, що російський диктатор готує відмову від пропозиції Штатів – РФ виставляє такі передумови для перемир'я, аби воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше.
- Згодом лідер США заявив про "продуктивні" переговори з Путіним. Речниця Білого дому пояснила, що Трамп мав на увазі розмову його спецпосланця Віткоффа з російським диктатором.