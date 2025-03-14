"У заяві Путіна було більше бравади". Зеленський відреагував на слова диктатора щодо перемир'я

На думку президента, у такий спосіб Путін намагається сказати, що РФ "виступає за мир", але на своїх умовах

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росія намагатиметься затягнути мирний процес у деталі, аби відтермінувати його, це стосується і 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

За словами президента, Україна обговорила це зі своїми партнерами.

"Мені здається, в реакції, яку ми вчора побачили від Путіна, було більше бравади… Росіяни кажуть, наприклад, "ми за припинення вогню, але…", і ось тут після "але" вони починають пропонувати різні деталі, щоб відтермінувати процес", – розповів український лідер.

Він зауважив, що у такий спосіб Путін намагається сказати, що РФ "виступає за мир", але на своїх умовах.