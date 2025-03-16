"Трамп каже, що угода буде за тижні". Віткофф анонсував розмову президента з Путіним

Стів Віткофф (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Спецпосланець президента США Стів Віткофф анонсував розмову між Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. Про це він розповів в ефірі телеканалу CNN, передає пресслужба Білого дому.

Журналіст запитав Віткоффа, коли може бути досягнена угода про закінчення російсько-української війни.

"Президент використовує часові рамки "тижні", і я цього не заперечую. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо тут якийсь реальний прогрес", – відповів посадовець.

За його словами, це "надзвичайно складна ситуація", і все ж США "долають прірву" між двома сторонами війни.

"Так, багато речей, які ще потрібно обговорити, але я думаю, що цього тижня (З контексту – наступного тижня. – Ред.) два президенти проведуть справді гарну та позитивну дискусію", – зазначив він.

Востаннє лідер США та російський диктатор говорили 12 лютого.