"Трамп каже, що угода буде за тижні". Віткофф анонсував розмову президента з Путіним
Спецпосланець президента США Стів Віткофф анонсував розмову між Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. Про це він розповів в ефірі телеканалу CNN, передає пресслужба Білого дому.
Журналіст запитав Віткоффа, коли може бути досягнена угода про закінчення російсько-української війни.
"Президент використовує часові рамки "тижні", і я цього не заперечую. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо тут якийсь реальний прогрес", – відповів посадовець.
За його словами, це "надзвичайно складна ситуація", і все ж США "долають прірву" між двома сторонами війни.
"Так, багато речей, які ще потрібно обговорити, але я думаю, що цього тижня (З контексту – наступного тижня. – Ред.) два президенти проведуть справді гарну та позитивну дискусію", – зазначив він.
Востаннє лідер США та російський диктатор говорили 12 лютого.
- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден із пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Згодом лідер США заявив про "продуктивні" переговори з Путіним. Речниця Білого дому пояснила, що Трамп мав на увазі розмову його спецпосланця Віткоффа з російським диктатором.
- 14 березня Трамп заявив, що, на його думку, Путін погодиться на пропозицію щодо перемир'я. Також американський лідер анонсував, що 17 березня стане відомо "трохи більше" про можливе припинення вогню.