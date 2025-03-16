"Трамп говорит, сделка будет через недели". Уиткофф анонсировал разговор лидера с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал разговор между Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN, передает пресс-служба Белого дома.
Журналист спросил Уиткоффа, когда может быть достигнуто соглашение об окончании российско-украинской войны.
"Президент использует временные рамки "недели", и я этого не отрицаю. Я очень надеюсь, что мы увидим здесь некий реальный прогресс", – ответил чиновник.
По его словам, это "чрезвычайно сложная ситуация", и все же США "преодолеют пропасть" между двумя сторонами войны.
"Да, много вещей, которые еще предстоит обсудить, но я думаю, что на этой неделе два президента проведут действительно хорошую и положительную дискуссию", – отметил он.
В последний раз лидер США и российский диктатор говорили 12 февраля.
- 13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.
- Впоследствии лидер США заявил о "продуктивных" переговорах с Путиным. Спикер Белого дома объяснила, что Трамп имел в виду разговор его спецпосланника Уиткоффа с российским диктатором.
- 14 марта Трамп заявил, что, по его мнению, Путин согласится на предложение о перемирии. Также американский лидер анонсировал, что 17 марта станет известно "чуть больше" о возможном прекращении огня.