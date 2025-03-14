Трамп считает, что Путин согласится на прекращение огня
Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин согласится с предложением о прекращении огня в войне против Украины. Об этом политик заявил в интервью телепрограмме Full Measure, опубликованном 14 марта.

Трампа спросили, какой у него план, если Путин не согласится на прекращение огня.

"Плохие новости для этого мира, потому что так много людей погибает. Но я думаю, что он согласится. Я в этом уверен", – ответил американский лидер.

Президент США считает, что "достаточно хорошо" знает Путина, и думает, что тот согласится на перемирие.

Накануне российский диктатор заявил, что согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия к Украине. В частности, Путин требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине на время действия прекращения огня.

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