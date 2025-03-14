Трамп считает, что Путин согласится на прекращение огня
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин согласится с предложением о прекращении огня в войне против Украины. Об этом политик заявил в интервью телепрограмме Full Measure, опубликованном 14 марта.
Трампа спросили, какой у него план, если Путин не согласится на прекращение огня.
"Плохие новости для этого мира, потому что так много людей погибает. Но я думаю, что он согласится. Я в этом уверен", – ответил американский лидер.
Президент США считает, что "достаточно хорошо" знает Путина, и думает, что тот согласится на перемирие.
Накануне российский диктатор заявил, что согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия к Украине. В частности, Путин требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине на время действия прекращения огня.
- Трамп назвал заявление Путина о прекращении огня "многообещающим", но неполным. Зеленский заявил, что российский диктатор готовит отказ от предложения Штатов – РФ выставляет такие предпосылки для перемирия, чтобы оно не состоялось или устанавливалось как можно дольше.
- Впоследствии лидер США заявил о "продуктивных" переговорах с Путиным. Представитель Белого дома объяснила, что Трамп имел в виду разговор его спецпосланника Киткоффа с российским диктатором.