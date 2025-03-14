Трамп вважає, що Путін погодиться на припинення вогню
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на пропозицію щодо припинення вогню у війні проти України. Про це політик заявив в інтерв'ю телепрограмі Full Measure, опублікованому 14 березня.
Трампа запитали, який у нього план, якщо Путін не погодиться на припинення вогню.
"Погані новини для цього світу, тому що так багато людей гине. Але я думаю, що він погодиться. Я в цьому впевнений", – відповів американський лідер.
Президент США вважає, що "досить добре" знає Путіна, й думає, що той погодиться на перемир'я.
Напередодні російський диктатор заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Серед іншого Путін вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Трамп назвав заяву Путіна щодо припинення вогню "багатообіцяльною", але неповною. Зеленський заявив, що російський диктатор готує відмову від пропозиції Штатів – РФ виставляє такі передумови для перемир'я, аби воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше.
- Згодом лідер США заявив про "продуктивні" переговори з Путіним. Речниця Білого дому пояснила, що Трамп мав на увазі розмову його спецпосланця Віткоффа з російським диктатором.