Трамп вважає, що Путін погодиться на припинення вогню

На думку президента США, він "досить добре" знає російського диктатора

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на пропозицію щодо припинення вогню у війні проти України. Про це політик заявив в інтерв'ю телепрограмі Full Measure, опублікованому 14 березня.

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Трампа запитали, який у нього план, якщо Путін не погодиться на припинення вогню.

"Погані новини для цього світу, тому що так багато людей гине. Але я думаю, що він погодиться. Я в цьому впевнений", – відповів американський лідер.

Президент США вважає, що "досить добре" знає Путіна, й думає, що той погодиться на перемир'я.

Напередодні російський диктатор заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Серед іншого Путін вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.