"Больные дегенераты". Трамп заявил, что Уиткофф не ждал Путина девять часов, ответил медиа

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / EPA)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его спецпосланник Стив Уиткофф не ожидал встречи с диктатором Владимиром Путиным более девяти часов. Американский лидер назвал писавших об этом журналистов "больными дегенератами". Такое сообщение политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Фейковые новости, как всегда, снова за свое! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего достопочтенного посла и специального посланника Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле не было никакого ожидания", – заявил Трамп.

По словам лидера США, встречи с другими представителями России состоялись и "очевидно, они заняли время, но были весьма продуктивными".

Американский лидер добавил: "С тех пор все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!"

"Подводя итог, не было ни одного девятичасового ожидания или какого-либо ожидания вообще! Единственная причина, почему они придумали эту историю, – это попытаться УНИЗИТЬ, потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости", – написал он.

Ранее британский телеканал Sky News заявил, что 13 марта Уиткофф мог ждать восемь часов встречи с Путиным из-за встречи диктатора с его беларуским коллегой Александром Лукашенко.