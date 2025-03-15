"Хворі дегенерати". Трамп заявив, що Віткофф не чекав Путіна дев'ять годин, й критикує медіа

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / EPA)

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його спецпосланець Стів Віткофф не чекав на зустріч з диктатором Володимиром Путіним понад дев'ять годин. Американський лідер назвав журналістів, які писали про це, "хворими дегенератами". Такий допис політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Фейкові новини, як завжди, знову за своє! Чому вони не можуть бути чесними хоча б раз? Вчора ввечері я прочитав, що президент Росії Володимир Путін змусив мого високоповажного посла і спеціального посланника Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин, хоча насправді не було жодного очікування", – заявив Трамп.

За словами лідера США, зустрічі з іншими представниками Росії відбулися й "очевидно, вони зайняли певний час, але були дуже продуктивними".

Американський лідер додав: "Відтоді все пішло швидко й ефективно, і всі ознаки, як ми сподіваємося, дуже хороші!"

"Підсумовуючи, не було жодного дев’ятигодинного очікування чи будь-якого очікування взагалі! Єдина причина, чому вони вигадали цю історію, – це спробувати ПРИНИЗИТИ, тому що вони хворі дегенерати, які повинні почати правильно повідомляти новини", – написав він.

Раніше британський телеканал Sky News заявив, що 13 березня Віткофф міг чекати вісім годин на зустріч з Путіним через зустріч диктатора з його білоруським колегою Олександром Лукашенком.