Зеленський про перемир'я: Нехай тепер Америка змусить Путіна піти на перший крок
Президент Володимир Зеленський заявив, що тепер нехай США змусять російського диктатора Володимира Путіна піти на припинення вогню. Про це голова держави розповів на брифінгу, який транслювало Суспільне.
Зеленського запитали: чи ставить американська сторона додаткові умови для України, зокрема щодо територій.
"Ні, на зустрічі в Саудівській Аравії [11 березня] не було жодних додаткових умов. Тому що всі реально, так по-людськи, були щасливі. По-перше, ми були разом, дві країни були разом. Я вважаю, що це серйозний крок вперед. Друге, що Україна пішла на такий серйозний крок дипломатичний [погодилася на припинення вогню]. Серйозний дуже. І також всі дуже були раді", – відповів Зеленський.
Водночас він повторив, що російський диктатор не хоче йти на перемир'я.
Голова держави наголосив: "Нехай Америка тепер змусить Путіна зробити перший крок. Потім будемо обговорювати всі інші кроки".
Також президент зазначив, що Росії "буде складно викрутитися" після домовленості України зі США про припинення вогню.
- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Зеленський повідомив, що Путін готує відмову від пропозиції Штатів – РФ виставляє такі передумови для перемир'я, щоб воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше.
- 14 березня президент Штатів Трамп заявив, що, на його думку, Путін погодиться на пропозицію щодо перемир'я. Також американський лідер анонсував, що 17 березня стане відомо "трохи більше" про можливе припинення вогню.