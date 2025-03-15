В України постійний великий дефіцит ракет SAMP-T, потрібні ліцензії на виробництво ППО – Зеленський
Система SAMP-T (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що є "постійний великий дефіцит" ракет для систем протиповітряної оборони SAMP-T італо-французького виробництва. Про це голова держави розповів на брифінгу, який транслювало Суспільне.

За його словами, ніколи не було так, щоб ракет до SAMP-T було достатньо.

"Я не хочу сказати, скільки в нас цих ракет, що з ними. Це [великий дефіцит] постійна проблема. Постійна. Я скажу вам те, чому війна навчила. Вона навчила багато всього. Один із пунктів: де ти можеш взяти ліцензію [на виробництво] у партнера – забери, ми зробимо швидше", – повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що Україна не отримала таких ліцензій щодо систем Patriot, SAMP-T та HAWK.

І якщо знайти ракети для HAWK вдавалося (вони зняті з озброєння у багатьох країнах, їх "багато по світу"), то зробити це для SAMP-T є "великою складністю", додав український лідер.

ДОВІДКА.
SAMP-T – це наземна система "земля-повітря". Її можна назвати європейським аналогом американських зенітних ракетних комплексів Patriot. SAMP-T здатна вражати у радіусі до 40 км балістичні ракети та у понад 100 км – аеродинамічні цілі (крилаті ракети, літаки). Станом на осінь 2024-го Україна отримала дві батареї SAMP-T.

Зеленський зазначив, що замінити SAMP-T можуть саме системи Partiot: "Тому що це приблизно один і той самий клас".

Також він розповів про проблему із тим, що деякі системи виготовляють одразу декілька країн (як-от SAMP-T), натомість таких труднощів не виникає з IRIS-T, які Німеччина виготовляє самостійно.

"І тоді можна домовлятись і розраховувати на постійну ту чи іншу кількість щомісячну від IRIS-T. Тому наші військові можуть чітко розраховувати, скільки у них ракет є IRIS-T. Вони не обов'язково повинні бути в сховищах, на складах. Ні, просто маємо константу кількості цих ракет щомісячно", – пояснив президент.

Водночас є системи ППО, які залежать від чотирьох країн і їх політичної волі надати Україні ліцензій на виробництво, зазначив голова держави.

Він додав, що Україна "потрошечки" розвиває напрямок отримання таких ліцензій.

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