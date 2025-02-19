Зеленський: 20 систем Patriot та ліцензія на ракети могли б замінити війська США в Україні

Президент поділився, що одного ранку отримав дзвінок, під час якого йшлося про недостатню кількість ракет для відбиття атаки з боку Росії

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Замість присутності американських військ Україна могла б отримати від США 20 систем протиповітряної оборони Patriot та ліцензію на виробництво ракет до них. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми маємо своїх людей, ми підготуємо їх, тож для нас це навіть мова й не йде про війська безпосередньо в Україні. Але можна отримати ліцензії, навіть не ракети, а ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot", – сказав він, відповідаючи на запитання про гарантії безпеки.

Зеленський також поділився, що одного ранку отримав дзвінок, під час якого йшлося про недостатню кількість ракет для відбиття повітряної атаки з боку Росії.

"Коли о 3-й, 4-й, 5-й годині ранку командувач мені телефонує і каже: "Ми зараз біля цього міста, і в нас немає ракет для систем Patriot, ми вичерпали їх". Й він каже, що зараз є дев’ять ракет [російських], які йдуть на наближення, але в нас немає ракет для систем ППО", – розповів президент.

У контексті гарантій безпеки Зеленський зазначив, що звернувся до влади США з питанням, чи можуть вони забезпечити достатню кількість систем ППО Patriot, якщо вони не готові надсилати свої війська в Україну та виступають проти вступу Києва до НАТО.

"Чи можемо ми отримати цих 20 систем ППО? Це було б достатньо. Нам навіть не потрібно їх обслуговування, ми самі підготуємо людей. Та отримати ліцензії на виробництво ракет для Patriot", – сказав він.