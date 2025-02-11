Зеленський: Допомога США потрібна, одної Європи не вистачить

Президент вважає, що без Америки гарантії безпеки не є реальними

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Якщо президент США Дональд Трамп припинить американську підтримку України, то Європа самотужки не зможе заповнити цю прогалину. Про це український лідер Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

"Є голоси, які кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу ні. Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки", – заявив голова держави.

Він зазначив, що для безпеки України вкрай важливо, аби військова підтримка США продовжувалася, й навів у приклад системи протиповітряної оборони Patriot американського виробництва.

Зеленський зауважив, що лише ці комплекси можуть захистити Україну від усіх видів ракет, а інші європейські системи не можуть забезпечити повного захисту.

"Тому навіть з цього невеликого прикладу ви можете бачити, що без Америки гарантії безпеки не можуть бути повними", – додав президент.

Стосовно ідеї президента Франції Емманюеля Макрона розмістити миротворців в Україні як гарантію безпеки, Зеленський заявив: "Якщо буде 100 000 – 150 000 європейських військових, тоді так. Але навіть тоді ми не були б на тому ж рівні (кількості. – Ред.) військ, як російська армія, яка нам протистоїть".

Президент не вважає, що війська ООН або щось подібне "коли-небудь дійсно комусь допомагали в історії", тому на сьогодні Україна не може дійсно підтримати таку ідею.

Голова держави зазначив, що Україна підтримує введення миротворчого контингенту, якщо він буде частиною гарантій безпеки, а також наголосив, що без Америки це неможливо.