Зеленський: Допомога США потрібна, одної Європи не вистачить
Якщо президент США Дональд Трамп припинить американську підтримку України, то Європа самотужки не зможе заповнити цю прогалину. Про це український лідер Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю британській газеті The Guardian.
"Є голоси, які кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу ні. Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки", – заявив голова держави.
Він зазначив, що для безпеки України вкрай важливо, аби військова підтримка США продовжувалася, й навів у приклад системи протиповітряної оборони Patriot американського виробництва.
Зеленський зауважив, що лише ці комплекси можуть захистити Україну від усіх видів ракет, а інші європейські системи не можуть забезпечити повного захисту.
"Тому навіть з цього невеликого прикладу ви можете бачити, що без Америки гарантії безпеки не можуть бути повними", – додав президент.
Стосовно ідеї президента Франції Емманюеля Макрона розмістити миротворців в Україні як гарантію безпеки, Зеленський заявив: "Якщо буде 100 000 – 150 000 європейських військових, тоді так. Але навіть тоді ми не були б на тому ж рівні (кількості. – Ред.) військ, як російська армія, яка нам протистоїть".
Президент не вважає, що війська ООН або щось подібне "коли-небудь дійсно комусь допомагали в історії", тому на сьогодні Україна не може дійсно підтримати таку ідею.
Голова держави зазначив, що Україна підтримує введення миротворчого контингенту, якщо він буде частиною гарантій безпеки, а також наголосив, що без Америки це неможливо.
У грудні 2024 року, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела стверджувало, що Трамп хоче, аби європейські війська були присутні в Україні для спостереження за можливим припиненням вогню у майбутньому, без залучення сил США.
9 лютого 2025 року радник Трампа з питань нацбезпеки заявив, що гарантії безпеки після закінчення російсько-української війни – це відповідальність європейців.
- За його словами, Трамп збирається завершити війну, а після цього гарантії безпеки будуть повністю на європейських партнерах.