Трамп заявив, що Україна погодилася надати рідкісноземельні мінерали на $500 млрд

Президент США каже, що хоче, щоб витрачені Штатами гроші були захищені

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до рідкісноземельних мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

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"У них є надзвичайно цінні землі з погляду рідкісноземельних [мінералів], з погляду нафти та газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів [на підтримку України]", – сказав Трамп.

Він наполягає на тому, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи можна успішно домовитися про мирну угоду з РФ, стверджуючи, що понад $300 млрд, які США надали Україні, перевищують внесок інших держав.

"Вони можуть укласти угоду, а можуть не домовитися. Вони колись можуть бути російськими, а можуть колись і не бути російськими. Але ми будемо мати всі ці гроші в [Україні], і я кажу, я хочу їх назад", – сказав американський лідер.

Він заявив, що хоче еквівалент рідкісноземельних мінералів на суму приблизно $500 млрд, і в Україні "по суті погодилися це зробити".

"Я сказав їм: "Ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші", – сказав Трамп.

Він вважає, що продовжувати надавати допомогу Україні за безцінь було б "дурістю".

3 лютого Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів в обмін на американську допомогу.

Шольц вважає бажання Трампа отримати копалини з України в обмін на зброю "егоїстичним".

Водночас Зеленський вважає, що це "абсолютно справедливо". Також у його Плані перемоги є пункт, який передбачає інвестиції у галузь видобування корисних копалин.

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