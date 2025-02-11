Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить редкоземельные минералы на $500 млрд

Президент США говорит, что хочет, чтобы потраченные Штатами деньги были защищены

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь. Об этом он сказал в интервью Fox News.

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"У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных [минералов], с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [на поддержку Украины]", – сказал Трамп.

Он настаивает на том, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, можно ли успешно договориться о мирном соглашении с РФ, утверждая, что более $300 млрд, которые США предоставили Украине, превышают вклад других государств.

"Они могут заключить соглашение, а могут не договориться. Они когда-то могут быть российскими, а могут когда-то и не быть российскими. Но у нас будут все эти деньги в [Украине], и я говорю, я хочу их обратно", – сказал американский лидер.

Он заявил, что хочет эквивалент редкоземельных минералов на сумму около $500 млрд, и в Украине "по сути согласились это сделать".

"Я сказал им: "Мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать платить эти деньги", – сказал Трамп.

Он считает, что продолжать оказывать помощь Украине за бесценок было бы "глупостью".

3 февраля Трамп выразил заинтересованность в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на американскую помощь.

Шольц считает желание Трампа получить ископаемые из Украины в обмен на оружие "эгоистичным".

В то же время Зеленский считает, что это "совершенно справедливо". Также в его Плане победы есть пункт, предусматривающий инвестиции в отрасль добычи полезных ископаемых.

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