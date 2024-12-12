Трамп хоче, щоб європейські війська стежили за можливим припиненням вогню в Україні – WSJ
Новообраний президент США Дональд Трамп хоче, щоб європейські війська були присутні в Україні для спостереження за можливим припиненням вогню у майбутньому. Про це заявляє видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних посадовців.
Стверджується, що ці джерела поінформовані про зустріч Трампа з президентом Франції Емманюелем Макроном та українським лідером Володимиром Зеленським 7 грудня у Парижі.
За їх даними, Трамп не виключив підтримки такої угоди про припинення вогню, але американські війська не будуть залучені у цьому.
Також, зазначили співрозмовники, Трамп заявив Зеленському та Макрону, що він не підтримує членство України в НАТО, але хотів би бачити "сильну, добре озброєну Україну" після будь-якого припинення бойових дій.
Окрім цього, під час зустрічі Трамп підштовхував європейців зробити більше, аби змусити китайців надавити на Кремль для зупинення конфлікту – обговорювалося використання мит для Китаю як розмінної монети, якщо Пекін не погодиться на це, заявив один зі співрозмовників.
Неназвані європейські чиновники повідомили, що у післявиборчих бесідах новообраний президент США переважно ставив питання й дізнавався погляди на російсько-українську війну, вони не вважають, що Трамп сформував чіткий план дій.
За даними радників, Трамп наразі не дотримується якогось конкретного плану щодо України й не замислювався глибоко стосовного цього питання, оскільки готувався до приходу до влади. Зараз члени його перехідної команди та близькі довірені особи складають пропозиції й інформують новообраного президента, але ключові рішення ухвалять після того, як буде сформована його команда з нацбезпеки, і сам Трамп проведе подальші переговори з союзниками та, можливо, із самими диктатором Володимиром Путіним, вважає WSJ.
Водночас поінформовані джерела медіа заявляють, що обговорення про розміщення західних військ, які починалися з "тихих обговорень" між британськими та французькими посадовцями, розширилося і включило Трампа, Зеленського та інші європейські уряди.
Так, голова НАТО Марк Рютте запросив лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі, а також президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляен зустрітися з Зеленським у Брюсселі для обговорення гарантій безпеки, повідомило двоє чиновників, ознайомлених з такими планами.
За даними неназваних посадовців, будь-які європейські війська в Україні будуть частиною конкретних миротворчих сил чи сил спостереження за припиненням вогню й не належатимуть до операції під егідою НАТО.
- 9 грудня президент Зеленський заявив, що може подумати над пропозицією французького лідера Макрона щодо розміщення іноземних військ на території України, поки та не долучиться до НАТО.
- 11 грудня видання Rzeczpospolita заявляло, що Макрон і прем'єр Польщі Туск обговорюватимуть план європейської миротворчої місії для на захисту суверенітету України в межах потенційної угоди між Трампом і диктатором Путіним.
- 12 грудня Макрон і Туск зустрілися, але польський прем'єр назвав "спекуляціями" обговорення відправлення союзницьких військ в Україну після війни. Він додав, що рішення такого характеру польська влада ухвалюватиме у Варшаві, і країна поки "не має планів щодо таких дій".