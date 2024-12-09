Зеленський заявив, що зателефонує Байдену та дізнається, коли Україну запросять до НАТО
Президент Володимир Зеленський планує подзвонити американському колезі Джо Байдену, щоб обговорити з ним терміни запрошення України до НАТО. Про це він заявив перед зустріччю з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом, який вранці 9 грудня прибув до Києва, передає Укрінформ.
Зеленський наголосив, що не бачить сенсу обговорювати це питання з обраним президентом США Дональдом Трампом, оскільки у того ще немає всіх юридичних прав.
"Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і порушити саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є чинним президентом Сполучених Штатів і від його позиції багато залежить", – заявив глава держави.
Раніше міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже сказала у кулуарах зустрічі у Брюсселі, що союзники зволікають із запрошенням України до Альянсу, оскільки "чекають на Трампа".
- 3 грудня МЗС заявило, що Україна офіційно відкидає всі альтернативи вступу до НАТО.
- Того ж дня генсек Рютте зазначив, що майбутнє України в НАТО, але днями запрошення не буде.