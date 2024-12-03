Майбутнє України в НАТО, але цими днями запрошення не буде – Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що партнери підтримують прагнення України до членства в Альянсі, але головна мета грудневого засідання НАТО інша. Про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі перед початком зустрічі міністрів країн-членів НАТО.
Рютте підтвердив, що позиція Альянсу щодо майбутнього членства України залишається незмінною.
"Партнери погодилися з тим, що майбутнє України — в НАТО", – зазначив він.
Відповідно до рішення Вашингтонського саміту, Альянс продовжує "будувати міст до членства" у співпраці з Україною, запевнив генсек Альянсу.
Водночас Рютте визнав, що не очікує обговорення цього питання найближчим часом. Натомість НАТО зосередиться на подальшій військовій підтримці України.
"У наступні дні ми будемо концентруватися на тому, що зробити, щоби допомоги Україні зараз. Зустріч буде сконцентрована на тому, щоби тоді, коли Україна вирішить почати переговори, – вона могла робити це з позиції сили", – сказав глава НАТО.
- 29 листопада 2024 року президент Зеленський заявив, що "активна фаза" війни завершиться тоді, коли неокуповані українські території отримають захист під егідою НАТО.
- 1 грудня він повідомив, що Україна хотіла б отримати рекомендацію від міністрів закордонних справ НАТО щодо майбутнього запрошення країни в Альянс, але водночас визнав, що цього не станеться через скептичні країни.
- Міністерство закордонних справ перед початком міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі опублікувало заяву "з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму". У документі наголошується, що Україна не розглядатиме жодні альтернативи вступу до Альянсу.