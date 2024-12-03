Майбутнє України в НАТО, але цими днями запрошення не буде – Рютте

Генсек НАТО заявив, що Альянс продовжує "будувати міст до членства" у співпраці з Україною

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVIER DOULIERY)

Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що партнери підтримують прагнення України до членства в Альянсі, але головна мета грудневого засідання НАТО інша. Про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі перед початком зустрічі міністрів країн-членів НАТО.

Рютте підтвердив, що позиція Альянсу щодо майбутнього членства України залишається незмінною.

"Партнери погодилися з тим, що майбутнє України — в НАТО", – зазначив він.

Відповідно до рішення Вашингтонського саміту, Альянс продовжує "будувати міст до членства" у співпраці з Україною, запевнив генсек Альянсу.

Водночас Рютте визнав, що не очікує обговорення цього питання найближчим часом. Натомість НАТО зосередиться на подальшій військовій підтримці України.

"У наступні дні ми будемо концентруватися на тому, що зробити, щоби допомоги Україні зараз. Зустріч буде сконцентрована на тому, щоби тоді, коли Україна вирішить почати переговори, – вона могла робити це з позиції сили", – сказав глава НАТО.