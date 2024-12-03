Україна офіційно відкидає всі альтернативи вступу до НАТО: заява МЗС

"Ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", – йдеться у заяві

Підписання Будапештського меморандуму (Фото: Вікіпедія)

Міністерство закордонних справ перед початком міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі опублікувало заяву "з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму". У документі наголошується, що Україна не розглядатиме жодні альтернативи вступу до Альянсу.

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Будапештський меморандум, підписаний 5 грудня 1994 року, мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Однак документ не зміг запобігти агресії РФ як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася, зазначили у МЗС.

Невиконання Будапештським меморандумом своїх функцій, як йдеться у заяві, спричинило катастрофічне зростання безпекових загроз не лише для України, а й для інших країн і регіонів, зокрема Європи, євроатлантичного простору, Центральної та Південно-Східної Азії, Близького Сходу та міжнародного миру й безпеки загалом.

"Ненадання Україні в 1990-х роках реальних, дієвих гарантій безпеки стало стратегічною помилкою, якою скористалася Москва. Ця помилка має бути виправлена. Україна має отримати чіткі, юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру та безпеки", – йдеться у документі.

Звертаючись до США та Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, МЗС наголошує: ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО.

Запрошення України до НАТО стане ефективною відповіддю російському шантажу, усуне ілюзії Кремля щодо перешкод євроатлантичній інтеграції та допоможе відновити довіру до ядерного роззброєння, додали у дипломатичному відомстві.

Будапештський меморандум містить запевнення безпеки, а не гарантії. Москва заявляє, що "не порушила" меморандум, оскільки Крим захопила без застосування ядерної зброї.

У тексті йдеться про наступне: "РФ, Британія та США підтверджують своє зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і жодна їхня зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони чи будь-яким іншим чином відповідно до Статуту ООН".