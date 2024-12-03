Украина официально исключает все альтернативы вступления в НАТО: заявление МИД

"Мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", – говорится в заявлении

Подписание Будапештского меморандума (Фото: Википедия)

Министерство иностранных дел перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе опубликовало заявление "по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума". В документе отмечается, что Украина не будет рассматривать никакие альтернативы вступлению в Альянс.

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Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года, должен обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала. Однако документ не смог предотвратить агрессию РФ как государства, обладающего ядерным оружием, против Украины как государства, которое от своего ядерного арсенала отказалось, отметили в МИД.

Невыполнение Будапештским меморандумом своих функций, как говорится в заявлении, повлекло за собой катастрофический рост угроз безопасности не только для Украины, но и для других стран и регионов, в частности Европы, евроатлантического пространства, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и международного мира и безопасности в целом.

"Непредоставление Украине в 1990-х годах реальных, действенных гарантий безопасности стало стратегической ошибкой, которой воспользовалась Москва. Эта ошибка должна быть исправлена. Украина должна получить четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности, отвечающие ее весомому вкладу в глобальное ядерное разоружение и поддержание международного мира и безопасности", – говорится в документе.

Обращаясь к США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, МИД отмечает: мы не согласимся ни на какие-либо альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.

Приглашение Украины в НАТО станет эффективным ответом российскому шантажу, устранит иллюзии Кремля по поводу препятствий евроатлантической интеграции и поможет восстановить доверие к ядерному разоружению, добавили в дипломатическом ведомстве.

Будапештский меморандум содержит заверения безопасности, а не гарантии. Москва заявляет, что "не нарушила" меморандум, поскольку Крым захватила без применения ядерного оружия.

В тексте говорится о следующем: "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и ни одно их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо другим" образом в соответствии с Уставом ООН".