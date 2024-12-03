Рютте відповів на заяву Зеленського про "парасольку" НАТО: Важливіша військова підтримка

"Більше військової допомоги і менше дискусій про те, як міг би виглядати мирний процес", – сказав генсек НАТО

Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Україні більш потрібна зброя, а не дискусія про можливий мирний процес від союзників. Про це на брифінгу заявив генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи нещодавню заяву президента Володимира Зеленського щодо необхідності "парасольки" Альянсу для підконтрольних територій України.

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Рютте нагадали, що в інтерв'ю Sky News Зеленський сказав, що "активна фаза" війни завершиться тоді, коли неокуповані українські території отримають захист під егідою НАТО.

Рютте попросили прокоментувати цю заяву, припускаючи, що така пропозиція не була зроблена йому "офіційно".

"Дозвольте мені бути дуже чітким у цьому питанні. Я процитую Зеленського наприкінці лютого 2022 року, коли деякі країни запропонували доставити його літаком до Польщі. Він сказав, що йому не потрібно це, а натомість йому потрібні боєприпаси", – відповів генсек НАТО.

Рютте наголосив, що "ми всі можемо сісти за чашкою кави і придумати безліч пропозицій щодо того, як може виглядати мир в Україні".

"Але я б сказав: давайте не будемо дискутувати про те, яким може бути мирний процес. Нам потрібно переконатися, що в Україні є те, що їй потрібно, щоб здобути позицію сили перед переговорами з Росією. Тобто більше військової допомоги і менше дискусій про те, яким міг би бути мирний процес", – підсумував генсек Альянсу.

1 грудня 2024 року Зеленський повідомив, що Україна хотіла б отримати рекомендацію від міністрів закордонних справ НАТО щодо майбутнього запрошення країни в Альянс, але водночас визнав, що цього не станеться через скептичні країни.

Того ж дня він визнав, що неможливо запросити в НАТО лише частину територій України, оскільки це буде автоматичним визнанням, що "всі інші території не українські".