Зеленський: Не може бути запрошення в НАТО лише частини України, це визнання окупації

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що неможливо запросити в НАТО лише частину територій України, оскільки це буде автоматичним визнанням, що "всі інші території не українські". Про це він повідомив під час пресконференції з президентом Євроради Антоніу Коштою.

"Не може бути запрошення до НАТО частини територій України – це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій", – заявив Зеленський.

Водночас, визнав він, Україна розуміє, що п'ята стаття договору Північноатлантичного Союзу (напад на одного члену Альянсу дорівнює нападу на всіх) не може діяти під час війни на всій території України, оскільки держави-члени проти ризиків залучення їх у війну.

Також президент додав, що зараз у медіа "дуже багато інсинуацій і спекуляцій" щодо того, якою може бути "безпекова парасолька" для України, проте наразі партнери не пропонували державі жодних відповідних форматів безпеки.

Окрім цього, Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає будь-які окупації Росією своїх земель.

"Безумовно, все це повернеться. Безумовно, дуже б хотілося, щоб повернулась більшість [земель] дипломатичним шляхом, щоб не були такі жертви. Я не впевнений, що Путін це розуміє, але хочу, щоб цивілізований світ у більшості своїй це розумів", – розповів глава держави.

Також він зауважив, що найкращими гарантіями безпеки для України є вступ у НАТО та Європейський союз: "І це дві вимоги, які б майбутні дипломатичні шляхи щодо закінчення війни не були".