Зеленский: Не может быть приглашение в НАТО лишь части Украины, это признание оккупации

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что невозможно пригласить в НАТО только часть территорий Украины, поскольку это будет автоматическим признанием, что "все остальные территории не украинские". Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Евросовета Антониу Коштой.

"Не может быть приглашение в НАТО части территорий Украины – это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории не украинские. Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий", – заявил Зеленский.

В то же время, признал он, Украина понимает, что пятая статья договора Североатлантического Союза (нападение на одного члена Альянса равно нападению на всех) не может действовать во время войны на всей территории Украины, поскольку государства-члены против рисков привлечения их в войну.

Также президент добавил, что сейчас в медиа "очень много инсинуаций и спекуляций" относительно того, каким может быть "безопасный зонтик" для Украины, однако партнеры не предлагали государству никаких соответствующих форматов безопасности.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает какие-либо оккупации Россией своих земель.

"Безусловно, все это вернется. Безусловно, очень бы хотелось, чтобы вернулось большинство [земель] по дипломатическому пути, чтобы не были такие жертвы. Я не уверен, что Путин это понимает, но хочу, чтобы цивилизованный мир в большинстве своем это понимал", – рассказал глава государства.

Также он отметил, что лучшими гарантиями безопасности для Украины является вступление в НАТО и Европейский союз: "И это два требования, какие бы предстоящие дипломатические пути по окончании войны не были".