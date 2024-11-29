Чтобы остановить горячую фазу войны, подконтрольной части Украины нужно НАТО – Зеленский

По словам Зеленского, это позволит вести переговоры о возвращении остальной территории позже "дипломатическим путем"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что "активная фаза" войны завершится, когда неоккупированные украинские территории получат защиту под эгидой НАТО. Что касается оккупированных территорий, то их возвращение Украина планирует осуществлять путем дипломатических усилий, заявил глава государства в интервью Sky News.

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"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины", – сказал он.

По словам Зеленского, это позволит вести переговоры о возвращении остальной территории позже "дипломатическим путем".

В то же время президент акцентировал внимание на необходимости включения всех международно признанных границ Украины в положение приглашения в Альянс, чтобы гарантировать их защиту в будущем.