Борис Джонсон призвал разрешить удары по РФ и определить сроки вступления Украины в НАТО
Париж и Лондон должны немедленно предоставить Украине разрешение на дальнобойные удары по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow, а союзники по НАТО – предоставить гарантии безопасности и объявить, когда она станет членом блока. Об этом в Instagram сообщил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Когда мы приближаемся к 1000-му дню борьбы Украины за свободу, мы празднуем их невероятную храбрость перед лицом самой циничной и беспринципной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны <...> В эту горькую годовщину пора для друзей Украины разработать план — не только чтобы предотвратить поражение Украины, но и обеспечить ее победу", – написал он.
Джонсон приветствовал решение американского президента Джо Байдена предоставить Украине разрешение на дальнобойные удары ракетами ATACMS, отметив, что теперь это должны сделать Франция и Великобритания.
"Сейчас также пора предоставить Украине финансовую поддержку, необходимую для выживания и победы в этой войне, введя пакет помощи в стиле ленд-лиза на $50 млрд, который украинцы смогут быстро получить и использовать", – говорится в сообщении.
И, наконец, подчеркнул Джонсон, необходимо решить вопрос будущего Украины: она больше не должна быть "сателлитом Москвы", а свободной, независимой, суверенной, демократической европейской нацией.
"Это значит, что мы должны иметь смелость и решительность предоставить Украине необходимые гарантии безопасности и объявить дату, когда Украина станет членом НАТО. Все эти меры вместе убедят Путина в том, что он совершил гигантскую ошибку и что он никогда не сможет покорить украинский народ". И только когда Кремль по-настоящему осознает это, мир вернется в Украину", – подытожил экс-премьер.
- 1000-й день полномасштабной войны РФ против Украины приходится на 20 ноября.
- 17 ноября газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.
- Президент Владимир Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж все еще рассматривает возможность предоставления Украине разрешения на нанесение ударов вглубь РФ дальнобойным французским оружием.