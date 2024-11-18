Борис Джонсон призвал разрешить удары по РФ и определить сроки вступления Украины в НАТО

Экс-премьер Британии подчеркнул, что нужно решить вопрос будущего Украины: это больше не должно быть "сателлитом Москвы", а свободным государством

Борис Джонсон (Фото: ЭРА/ANDY RAIN)

Париж и Лондон должны немедленно предоставить Украине разрешение на дальнобойные удары по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow, а союзники по НАТО – предоставить гарантии безопасности и объявить, когда она станет членом блока. Об этом в Instagram сообщил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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"Когда мы приближаемся к 1000-му дню борьбы Украины за свободу, мы празднуем их невероятную храбрость перед лицом самой циничной и беспринципной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны <...> В эту горькую годовщину пора для друзей Украины разработать план — не только чтобы предотвратить поражение Украины, но и обеспечить ее победу", – написал он.

Джонсон приветствовал решение американского президента Джо Байдена предоставить Украине разрешение на дальнобойные удары ракетами ATACMS, отметив, что теперь это должны сделать Франция и Великобритания.

"Сейчас также пора предоставить Украине финансовую поддержку, необходимую для выживания и победы в этой войне, введя пакет помощи в стиле ленд-лиза на $50 млрд, который украинцы смогут быстро получить и использовать", – говорится в сообщении.

И, наконец, подчеркнул Джонсон, необходимо решить вопрос будущего Украины: она больше не должна быть "сателлитом Москвы", а свободной, независимой, суверенной, демократической европейской нацией.

"Это значит, что мы должны иметь смелость и решительность предоставить Украине необходимые гарантии безопасности и объявить дату, когда Украина станет членом НАТО. Все эти меры вместе убедят Путина в том, что он совершил гигантскую ошибку и что он никогда не сможет покорить украинский народ". И только когда Кремль по-настоящему осознает это, мир вернется в Украину", – подытожил экс-премьер.

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