Дальнобойные удары по РФ. Глава МИД Франции говорит, что на этот счет нет "ничего нового"
Жан-Ноэль Барро (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Париж все еще рассматривает возможность предоставления Украине разрешения на нанесение ударов вглубь РФ дальнобойным французским оружием. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.

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"Вы слышали президента Макрона <...> Мы открыто заявили, что это вариант, который мы рассмотрим, если он позволит нанести удар по целям, из которых Россия сейчас совершает агрессию на украинскую территорию. Следовательно, ничего нового", – сказал он.

В то же время Барро подчеркнул, что Париж выступает за ослабление ограничений.

Накануне газета Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания якобы позволили Украине нанести дальнобойные удары по территории России с помощью их ракет SCALP/Storm Shadow, однако утром 18 ноября изменила текст публикации, убрав в нем упоминание об этих ракетах.

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