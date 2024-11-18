Дальнобойные удары по РФ. Глава МИД Франции говорит, что на этот счет нет "ничего нового"

Париж выступает за ослабление ограничений, но окончательное решение еще не принято, заявил Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Париж все еще рассматривает возможность предоставления Украине разрешения на нанесение ударов вглубь РФ дальнобойным французским оружием. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.

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"Вы слышали президента Макрона <...> Мы открыто заявили, что это вариант, который мы рассмотрим, если он позволит нанести удар по целям, из которых Россия сейчас совершает агрессию на украинскую территорию. Следовательно, ничего нового", – сказал он.

В то же время Барро подчеркнул, что Париж выступает за ослабление ограничений.

Накануне газета Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания якобы позволили Украине нанести дальнобойные удары по территории России с помощью их ракет SCALP/Storm Shadow, однако утром 18 ноября изменила текст публикации, убрав в нем упоминание об этих ракетах.

17 ноября газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.

Президент Владимир Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".

18 ноября Axios сообщило, что Байден одобрил удары ракетами ATACMS только по Курской области РФ, где сосредоточены солдаты КНДР.