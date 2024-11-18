Президент Венесуэлы назвал "безумным" разрешение дальнобойных ударов по России

Николас Мадуро (Фото: ЕРА)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "безумным" вероятное разрешение США на дальнобойные удары по "братской" России. Об этом он заявил в эфире телеканала Venezolana de Television.

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"Правительства США, Франции и Великобритании – священный союз зла – только одобрили использование... ракет дальнего радиуса действия для нападения на нашу братскую Россию. Мы находимся в решающем моменте. Американский империализм вступил в фазу безумия", – сказал он.

По словам Мадуро, разрешение на дальнобойные удары по РФ – это акт "отчаяния". Венесуэла будет и дальше стремиться "освободить" Латинскую Америку и Карибский бассейн от "колониальных тисков" со стороны США и их "европейских вассалов".

17 ноября NYT заявило, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.

Президент Владимир Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".

18 ноября Axios сообщило, что Байден одобрил удары ракетами ATACMS только по Курской области РФ, где сосредоточены солдаты КНДР.