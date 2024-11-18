Президент Венесуэлы назвал "безумным" разрешение дальнобойных ударов по России
Николас Мадуро (Фото: ЕРА)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "безумным" вероятное разрешение США на дальнобойные удары по "братской" России. Об этом он заявил в эфире телеканала Venezolana de Television. 

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"Правительства США, Франции и Великобритании – священный союз зла – только одобрили использование... ракет дальнего радиуса действия для нападения на нашу братскую Россию. Мы находимся в решающем моменте. Американский империализм вступил в фазу безумия", – сказал он.

По словам Мадуро, разрешение на дальнобойные удары по РФ – это акт "отчаяния". Венесуэла будет и дальше стремиться "освободить" Латинскую Америку и Карибский бассейн от "колониальных тисков" со стороны США и их "европейских вассалов". 

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