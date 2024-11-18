Президент Венесуели назвав "божевільним" дозвіл на далекобійні удари по Росії

Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА)

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав "божевільним" ймовірний дозвіл США на далекобійні удари по "братській" Росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу Venezolana de Television.

"Уряди США, Франції та Великої Британії – священний союз зла – тільки схвалили використання... ракет далекого радіусу дії для нападу на нашу братську Росію. Ми є у вирішальному моменті. Американський імперіалізм вступив у фазу божевілля", – сказав він.

За словами Мадуро, дозвіл на далекобійні удари по РФ – це акт відчаю. Венесуела й надалі прагнутиме "звільнити" Латинську Америку та Карибський басейн від "колоніальних лещат" з боку США та їх "європейських васалів".

17 листопада NYT заявило, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.

Президент Володимир Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".

18 листопада Axios повідомило, що Байден схвалив удари ракетами ATACMS тільки по Курській області РФ, де зосереджені солдати КНДР.