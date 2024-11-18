Президент Венесуели назвав "божевільним" дозвіл на далекобійні удари по Росії
Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА)

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав "божевільним" ймовірний дозвіл США на далекобійні удари по "братській" Росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу Venezolana de Television.

"Уряди США, Франції та Великої Британії – священний союз зла – тільки схвалили використання... ракет далекого радіусу дії для нападу на нашу братську Росію. Ми є у вирішальному моменті. Американський імперіалізм вступив у фазу божевілля", – сказав він.

За словами Мадуро, дозвіл на далекобійні удари по РФ – це акт відчаю. Венесуела й надалі прагнутиме "звільнити" Латинську Америку та Карибський басейн від "колоніальних лещат" з боку США та їх "європейських васалів".

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