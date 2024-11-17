NYT: Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России

Джо Байден (Фото: Ting Shen/EPA)

Президент США Джо Байден впервые Украине бить по России американскими ракетами большой дальности ATACMS, утверждает издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Это вооружение, скорее всего, сначала будет применено против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области, заявили источники. По данным издания, данное решение Байдена разделило его советников.

Чиновники отметили, что разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS по РФ стало ответом на неожиданное решение России ввести в бой северокорейские войска.

Чиновники добавили, что это отчасти повлияло на решение президента США, а также на изменение политики повлияла обеспокоенность политика, что российские штурмовые силы могут победить украинские войска на Курщине, если тем не позволят защищаться дальнобойным оружием.

Собеседники NYT не ожидают, что это разрешение кардинально изменит ход войны, но, по их словам, одна из целей изменения политики относительно дальнобойного оружия — отправить уязвимые силы северокорейской стороне, и их не следует больше посылать в Россию.

Однако, рассказали официальные лица, Байден определил, что потенциальные выгоды перевесили риски эскалации: Украина сможет достичь определенных важных целей, которые без разрешения на удары не смогли бы достичь, и США смогут отправить Северной Корее сообщение, что и заплатит "значительную цену" за участие в войне.

Источники заявили: хотя украинцы скорее всего используют эти ракеты против войск России и КНДР на Курщине, но Байден может позволить им использовать это оружие и в других местах.

Некоторые чиновники заявили изданию, что они опасаются, что применение Украиной ракет по России может побудить диктатора Владимира Путина применить силу в ответ против США и их партнеров по коалиции, однако другие чиновники отметили, что считают эти страхи преувеличенными.

NYT отметило: Украина может использовать ATACMS, чтобы нанести удары по скоплениям войск РФ и Северной Кореи, ключевым элементам военной техники, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России – и это могло бы помочь снизить эффективность российско-северокорейского наступления.

Как пишет издание, сторонники более агрессивной позиции по отношению к Москве заявляют, что Байдена и его советников "слишком легко напугать враждебной риторикой Путина", и говорят, что поэтапный подход администрации к вооружению украинцев поставил их в невыгодное положение на поле боя, а сторонники под утверждают, что он "в значительной степени был успешен в предотвращении насильственного ответа России".

По данным СМИ, некоторые из топ-советников Байдена воспользовались недавней оценкой американской разведки – она ​​предупреждала, что Путин может ответить на использование ATACMS по РФ, приказав российским военным или разведывательным службам нанести ответный удар, потенциально с использованием смертоносной силы против США и их европейских.

Среди возможных ответов России американские разведчики называли активизацию поджогов и диверсий на объектах в Европе, а также потенциально смертоносные атаки на военные базы США и европейских стран.