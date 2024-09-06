"Количество ATACMS ограничено". Пентагон озвучил новую причину запрета на удары вглубь РФ

"Количество ATACMS ограничено. Это не тот ресурс, который есть в избытке", – заявила представительница Минобороны США Сабрина Сингх

Пуск ATACMS (Фото: USAASC)

Одна из причин, почему США не разрешают Украине использовать американское оружие для дальнобойных ударов по России – ограниченное количество ракет ATACMS. Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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Комментируя призывы Украины разрешить дальнобойные удары по целям в России, чиновник напомнила слова представителя Белого дома Джона Кирби, что большинство российской авиации базируется на слишком далеко находящихся аэродромах.

"По оценкам нашей разведки, 90% российских самолетов, запускающих бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах в 300 км от контролируемой Украиной территории", – отметила она.

Таким образом, по словам Сингх, эти аэродромы уже вне зоны досягаемости ракет ATACMS.

"ATACMS не сможет добраться до этих аэродромов, поэтому угроза этих планирующих бомб останется. И даже если Украина использует ATACMS против небольшого количества аэродромов в пределах досягаемости, российские военные смогут переместить их дальше", – добавила представительница оборонного ведомства США.

Отвечая на уточняющий вопрос, Сингх заявила: "Количество ATACMS ограничено. Это не тот ресурс, который есть в избытке. И, конечно, мы всегда оцениваем риски эскалации, что обсуждалось с самого начала. Поэтому это комбинация этих факторов".

20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

31 августа Умеров сообщил, что предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

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