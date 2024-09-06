"Количество ATACMS ограничено". Пентагон озвучил новую причину запрета на удары вглубь РФ
Одна из причин, почему США не разрешают Украине использовать американское оружие для дальнобойных ударов по России – ограниченное количество ракет ATACMS. Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
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Комментируя призывы Украины разрешить дальнобойные удары по целям в России, чиновник напомнила слова представителя Белого дома Джона Кирби, что большинство российской авиации базируется на слишком далеко находящихся аэродромах.
"По оценкам нашей разведки, 90% российских самолетов, запускающих бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах в 300 км от контролируемой Украиной территории", – отметила она.
Таким образом, по словам Сингх, эти аэродромы уже вне зоны досягаемости ракет ATACMS.
"ATACMS не сможет добраться до этих аэродромов, поэтому угроза этих планирующих бомб останется. И даже если Украина использует ATACMS против небольшого количества аэродромов в пределах досягаемости, российские военные смогут переместить их дальше", – добавила представительница оборонного ведомства США.
Отвечая на уточняющий вопрос, Сингх заявила: "Количество ATACMS ограничено. Это не тот ресурс, который есть в избытке. И, конечно, мы всегда оцениваем риски эскалации, что обсуждалось с самого начала. Поэтому это комбинация этих факторов".
- 20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.
- В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.
- 31 августа Умеров сообщил, что предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.
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