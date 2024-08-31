Умеров подтвердил, что предоставил США список потенциальных целей в РФ для ударов ATACMS
Министр обороны Рустем Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием. Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью CNN.
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Умеров рассказал, что во время визита в США говорил с американскими чиновниками в Вашингтоне о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
"Мы объяснили, какой потенциал нам нужен, чтобы защитить граждан от террора, который оказывают нам россияне, поэтому я надеюсь, что нас услышали", – сказал Умеров.
Министр добавил, что аэродромы, которые оккупанты используют для ударов по украинским городам, находятся в зоне действия ракет ATACMS. По его словам, Украина добивается снятия ограничений на применение ATACMS для защиты гражданских людей и инфраструктуры.
"Они убивают наших граждан. Поэтому мы хотим их сдержать, мы хотим их остановить, мы не хотим, чтобы их авиация подходила поближе к нашим границам, чтобы бомбить города", – заявил Умеров.
27 августа Politico писало, что Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список потенциальных целей на территории России, которые можно поразить дальнобойными ракетами, если Вашингтон отменит ограничения.
- 20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.
- В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включающего Курскую область РФ.
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