Умеров подтвердил, что предоставил США список потенциальных целей в РФ для ударов ATACMS

Аэродромы, которые оккупанты используют для ударов, находятся в зоне действия ракет ATACMS, отметил Рустем Умеров

Ллойд Остин и Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны Рустем Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием. Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью CNN.

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Умеров рассказал, что во время визита в США говорил с американскими чиновниками в Вашингтоне о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

"Мы объяснили, какой потенциал нам нужен, чтобы защитить граждан от террора, который оказывают нам россияне, поэтому я надеюсь, что нас услышали", – сказал Умеров.

Министр добавил, что аэродромы, которые оккупанты используют для ударов по украинским городам, находятся в зоне действия ракет ATACMS. По его словам, Украина добивается снятия ограничений на применение ATACMS для защиты гражданских людей и инфраструктуры.

"Они убивают наших граждан. Поэтому мы хотим их сдержать, мы хотим их остановить, мы не хотим, чтобы их авиация подходила поближе к нашим границам, чтобы бомбить города", – заявил Умеров.

27 августа Politico писало, что Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список потенциальных целей на территории России, которые можно поразить дальнобойными ракетами, если Вашингтон отменит ограничения.

20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включающего Курскую область РФ.

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