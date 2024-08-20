Может ли Украина бить ATACMS, чтобы сдержать РФ на Курщине? США: Политика не изменилась

Штаты последовательно не дают Украине разрешения на удары вглубь российской территории полученным от них оружием

Пэт Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

Политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной, ответил спикер Пентагона Пэт Райдер на вопрос, может ли Украина использовать ракеты ATACMS для сдерживания "российского контрнаступления" в Курской области. Об этом представитель Министерства обороны США рассказал на брифинге.

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Журналист спросил, есть ли у Украины разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы сдержать "российское контрнаступление" на занятые украинскими силами территории в Курской области.

Райдер ответил, что не собирается вдаваться в подробности того, какие военные возможности Украина выбирает для проведения своих операций.

В то же время он отметил, что политика США насчет использования дальнобойного оружия на территории РФ не изменилась.

Спикер акцентировал, что Украине разрешено вести встречный огонь в оборонных операциях вокруг границы.

Штаты последовательно не дают Украине разрешения на удары вглубь российской территории полученным от них оружием.

Ранее, 19 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что если бы партнеры сняли все ограничения по применению дальнобойного оружия по России, то украинским военным не нужно было бы заходить на территорию РФ для защиты приграничья и уничтожения российских сил.

7 августа, на второй день операции, координатор Совета по нацбезопасности Белого дома сообщил, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной насчет событий в Курской области и что Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

Уже 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что боевые действия в Курской области согласуются с политикой США насчет того, как Украина может использовать полученное от них оружие.

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