США опровергли, что блокируют использование Украиной Storm Shadow для ударов по России

Ранее The Times писало, что США фактически препятствуют Украине использовать Storm Shadow для атак по РФ

Ракета Storm Shadow (Иллюстративное фото: MBDA)

В Соединенных Штатах возразили, что блокируют разрешение на удары ракетами Storm Shadow по целям на территории России. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на неназванного американского чиновника из администрации президента США Джо Байдена.

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Собеседник заявил, что Вашингтон не получал официального запроса на то, чтобы Украина запускала ракеты Storm Shadow по России, что потребует использования некоторых систем американского производства.

В материале The Telegraph говорится, что любое использование Украиной этих ракет потребует согласия не только Великобритании и Франции, которые совместно их разрабатывали, но и США.

17 августа издание The Times писало, что США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений Байдена по поводу возможного обострения конфликта.

В частности, говорилось, что более месяца назад правительство Великобритании обратилось к США с просьбой смягчить ограничения на использование Украиной своего дальнобойного оружия. Однако до сих пор не получило ответа, и этот вопрос фактически "застрял" в системе США.

СПРАВКА Storm Shadow или SCALP – это крылатая ракета большой дальности со стелс-возможностями, разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Полетная масса ракеты – до 1300 кг, а масса боевой части – 450 кг. Заявленная дальность пуска составляет более 250 км в экспортном варианте и до 560 км – для армий Франции и Британии. Storm Shadow или SCALP – это крылатая ракета большой дальности со стелс-возможностями, разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Полетная масса ракеты – до 1300 кг, а масса боевой части – 450 кг. Заявленная дальность пуска составляет более 250 км в экспортном варианте и до 560 км – для армий Франции и Британии.

15 августа в британском Минобороны заявили, что Украина может использовать полученное от Лондона оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.

16 августа экс-премьер Британии Борис Джонсон в колонке для Daily Mail выразил восхищение наступлением украинских военных в Курской области и призвал Лондон разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российским авиабазам.

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