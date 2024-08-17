The Times: США фактически блокируют удары Украиной британскими Storm Shadow по РФ

Правительство Британии обратилось к США с просьбой смягчить ограничения на использование Украиной своего дальнобойного оружия, но ответа не получило

Ракеты Storm Shadow (Фото: ЕРА)

США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений президента Джо Байдена по поводу возможного обострения конфликта. Об этом сообщает The Times.

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Как отмечает издание, более месяца назад правительство Великобритании обратилось в США с просьбой смягчить ограничения на использование Украиной своего дальнобойного оружия. Однако до сих пор не получил ответ, и этот вопрос фактически "застрял" в системе США, сообщил источник The Times.

Еще один собеседник в правительстве подтвердил, что дискуссии по Storm Shadow с союзниками продолжаются, а третий собеседник охарактеризовал это как "рутинный процесс" в США.

В Британии считают, что Соединенные Штаты, вероятно, выжидают, чтобы оценить последствия украинской операции в Курской области, прежде чем принять решение. Между тем, неназванный представитель оборонного комитета Верховной Рады сообщил The Times, что ограничения со стороны Запада заставили Украину начать операцию на российской территории.

Президент Владимир Зеленский неоднократно обращался за разрешением на использование американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow для ударов по целям в глубине России, однако каждый раз получал отказ, отмечается в статье.

15 августа 2024 года в британском Минобороны заявили, что Украина может использовать полученное от Великобритании оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.

16 августа бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для таблоида Daily Mail выразил восхищение наступлением украинских военных в Курской области и призвал Лондон разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российским авиабазам.

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