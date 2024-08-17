The Times: США фактично блокують удари Україною британськими Storm Shadow по РФ

Уряд Великої Британії звернувся до США з проханням пом'якшити обмеження на використання Україною своєї далекобійної зброї, але відповіді не отримав

Ракети Storm Shadow (Фото: ЕРА)

США фактично перешкоджають Україні використовувати британські далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по території Росії через побоювання президента Джо Байдена щодо можливого загострення конфлікту. Про це повідомляє The Times.

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Як зазначає видання, понад місяць тому уряд Великої Британії звернувся до США з проханням пом'якшити обмеження на використання Україною своєї далекобійної зброї. Однак досі не отримав відповіді, і це питання фактично "застрягло" у системі США, повідомило джерело The Times.

Ще один співрозмовник в уряді підтвердив, що дискусії щодо Storm Shadow з союзниками тривають, а третій співрозмовник схарактеризував це як "рутинний процес" у США.

У Британії вважають, що Сполучені Штати, ймовірно, вичікують, щоб оцінити наслідки української операції в Курській області, перш ніж ухвалити рішення. Тим часом неназваний представник оборонного комітету Верховної Ради повідомив The Times, що обмеження з боку Заходу змусили Україну почати операцію на російській території.

Президент Володимир Зеленський неодноразово звертався за дозволом на використання американських ракет ATACMS і британських Storm Shadow для ударів по цілях у глибині Росії, проте щоразу отримував відмову, зазначається в статті.

15 серпня 2024 року у британському Міноборони заявили, що Україна може використовувати отриману від Великої Британії зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання далекобійних ракет Storm Shadow залишаються.

16 серпня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у колонці для таблоїда Daily Mail висловив захоплення наступом українських військових у Курській області та закликав Лондон дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по російських авіабазах.

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