Борис Джонсон: ЗСУ у Курській області принизили Путіна, дайте дозвіл на удари вглиб Росії

Експрем'єр Великої Британії написав колонку для Daily Mail. Там він висловився щодо наступу українських сил у Курській області

Борис Джонсон (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії у колонці для таблоїда Daily Mail висловив захоплення наступом українських військових у Курській області та закликав Лондон дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по російських авіабазах.

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Стаття під заголовком "Після тижня тактичного блиску Україна нарешті може покласти край цій війні" була опублікована 16 серпня.

Джонсон описує, як Володимир Путін був роздратований під час доповіді губернатора Курської області про проникнення ЗСУ на російську територію, що, на його думку, посилило приниження російського диктатора.

Джонсон підкреслює, що "Путін не міг уявити, що українські танки увійдуть на територію Росії й захоплять більше території за тиждень, ніж росіяни за рік". Він також зазначає, що український наступ в Курській області демонструє, як західні союзники недооцінювали українську відвагу і рішучість.

У підсумку британський експрем'єр закликав припинити зволікання і надати Україні дозвіл на використання далекобійної західної зброї, такої як американські ракети ATACMS і британські Storm Shadow, щоб зупинити російські авіаудари.

15 серпня у британському Міноборони заявили, що Україна може використовувати отриману від Великої Британії зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання далекобійних ракет Storm Shadow залишаються.

"Ми недооцінювали їхню сміливість — їхню готовність робити те, що люди вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню чисту лють до російського загарбника — глибоку жагу в українських серцях вигнати війська Путіна з кожного клаптика української землі. Тож, заради бога, можна нам нарешті припинити молоти язиками, відкинути безглузду путінофобію і дати українцям інструменти, яких вони справді потребують, щоб довести справу до кінця", – написав Джонсон.

Він також звернувся до нинішнього прем'єра Британії Кіра Стармера з проханням активніше підтримувати Україну і допомогти завершити війну.

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