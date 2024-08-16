16 серпня у Повітряних силах показали кадри удару по мосту на території Курської області Росії. Відповідне відео оприлюднив командувач ПС Збройних Сил України Микола Олещук. Раніше пропагандисти РФ скаржились, що ЗСУ нібито знищили важливий для логістики російських окупантів міст через річку Сейм.

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Олещук написав, що українська авіація бере активну участь у бойових діях на Курському напрямку.

"Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника", – зазначив командувач ПС.

Де саме була атака, він не уточнив. Але раніше того самого дня російські пропагандистські ресурси писали, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області, який є важливою артерією логістики у цьому районі.

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